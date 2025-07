Zum Tod von Claus Peymann: Ran an den Feind!

Natürlich an die Uraufführung des „Heldenplatz“, die perfekt in jene Zeit passte, in der die Mehrheit der Österreicher immer noch versuchte, die Täterrolle in der Nazi-Zeit unter den staubigen Teppich zu kehren.

An Legendäres wie etwa „Richard III.“ mit Gert Voss. Zauberhaftes von George Tabori. An 50-Schilling-Karten für Studenten auf Top-Plätzen, womit das Publikum durchmischt wurde wie nie zuvor. Und dazwischen auch an fade Abende, denn freilich war nicht alles so gut wie retrospektiv betrachtet (aber immer noch besser als anderswo).

Dem Autor dieser Zeilen fiel, als er vom Tod Claus Peymanns hörte, zu allererst jedoch ein Satz ein, den ihm dieser in einem Interview gesagt hatte. Vor vielen Jahren trat er mit Hermann Beil in Klagenfurt auf, um wieder einmal eine Hose zu kaufen. Allerdings gab es zu jener Zeit Boykottaufrufe von Künstlern gegen Kärnten, weil Jörg Haider sein Anti-Programm fuhr (Anti-Kultur, Anti-Ausländer, Anti ...). Warum er, Peymann, dennoch dort spiele, wurde er gefragt. „Warum nicht? Ran an den Feind!“, lautete seine Antwort.