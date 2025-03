16 Jahre Buwog-Verfahren: Unerträglich in mehrerlei Hinsicht

Was haben Sie die vergangenen 16 Jahre gemacht? Ein Haus gebaut, eine Familie gegründet, einmal oder mehrmals Job und Frisur gewechselt? Karl-Heinz Grasser war 40 Jahre alt, als die Ermittlungen in der Buwog-Causa gestartet sind. Jetzt, als 56-Jähriger, muss er ins Gefängnis.

16 Jahre sind eine "exorbitant lange Zeit", befand der Fünfersenat des Obersten Gerichtshofes und sah darin einen Verstoß gegen Artikel 6 der Menschenrechtskonvention – das "Recht auf ein faires Verfahren". "Fair" war auch nicht, was sich am Rande des Strafverfahrens in der Öffentlichkeit abgespielt hat. Die Senatspräsidentin fasste es unter "Spott und Häme" zusammen, aber wir erinnern uns: Kabarettisten haben im Audimax Telefonprotokolle verlesen, es gab ein Schmählied und sogar ein Brettspiel, Abertausende Male wurde auf Youtube abgespielt, wie der Ex-Finanzminister einst im Fernsehen einen Brief vorlas, wonach eine Dame befand, er sei einfach "zu jung, zu intelligent, zu schön" gewesen. Was haben wir gelacht. Die "Privatmeinung" der Senatspräsidentin dazu: "Unerträglich".

Unerträglich ist freilich auch die Tat an sich – daran ließ die Vorsitzende des Fünfersenats bei aller Empathie keinen Zweifel. Grasser war Finanzminister. Seine Aufgabe war es, auf das Geld der Steuerzahler aufzupassen. Und das hat er nicht getan. Er hat entschieden, dass 60.000 Wohnungen aus Staatseigentum für im Schnitt 16.000 Euro pro Wohnung in die Privatwirtschaft wandern, woraufhin er selbst und seine Freunde Millionen an Provision kassiert haben.