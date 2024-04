Naive Träumereien beenden

Die Europäische Union kümmert sich neuerdings nicht mehr nur um Plastikverschlüsse, sondern auch um die Radfahrer. „Wir verpflichten uns, die sichere und kohärente Fahrradinfrastruktur in ganz Europa erheblich auszubauen“, hieß es in einer am Mittwoch in Brüssel beschlossenen Erklärung, die allerdings – wie so vieles – rechtlich unverbindlich ist.