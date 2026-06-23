Es ist schon absurd. Am kommenden Mittwoch, 1. Juli, werden Brot und Gebäck in Österreich billiger, aber niemand freut sich. Warum auch?

Die Haushalte erhalten eine Mini-Entlastung von ein paar Cent pro Produkt, was nur wenige Euro monatlich im Börserl bringt. Die Regierung muss dafür eine gewaltige Gegenfinanzierung in Höhe von 400 Millionen Euro aufbringen und stößt mit der wohl EU-rechtswidrigen Paketsteuer auf massiven Widerstand nicht nur aus der Wirtschaft.

Die ursprünglich geplante Plastikabgabe wurde eiligst wieder schubladisiert. Ökonomen kritisieren wiederum die sozial wenig treffsichere Gießkanne, die Reiche gleichermaßen (wenig) entlastet. Und kleinere Händler sowie Bäckereien stöhnen unter hohen Umstellungskosten ihrer Kassensysteme und einem neu geschaffenen Bürokratie-Monster.