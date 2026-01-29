Steuersatz von 4,9 Prozent wird zur Hürde für Registrierkassen

Der neue, unrunde Mehrwertsteuersatz von 4,9 Prozent auf ausgewählte Grundnahrungsmittel (siehe oben) könnte zu Problemen bei Registrierkassen führen. Der Grund: Manche Kassensysteme beherrschen nur eine begrenzte Anzahl an unterschiedlichen Steuersätzen – meistens vier – und diese müssen ganze Zahlen sein.

Kommazahl im Prozentsatz als Problem

Besonders auf kleinere Händler könnte daher bis zum Inkrafttreten der Steuersenkung Anfang Juli einiges an Aufwand zukommen, glauben IT-Experten. „Ich denke schon, dass viele eine Umstellung vornehmen müssen, also einfach am 1. Juli einen Schalter zu drücken wird oft nicht gehen“, bestätigt Markus Knasmüller, Geschäftsführer beim BMD Systemhaus Österreich dem KURIER. Wenn das Kassensystem keine Kommazahl im Prozentsatz schafft, müssten erst Software-Updates eingespielt werden.