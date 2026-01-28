Jetzt fix: Auf diese Lebensmittel wird die Mehrwertsteuer gesenkt

Milch, Butter, Erdäpfel, Reis oder Spargel: Auf diese und weitere "Produkte des täglichen Bedarfs" wird ab 1. Juli die Mehrwertsteuer auf 4,9 Prozent gesenkt. Die Debatte darüber, welche Lebensmittel im "Warenkorb" landen, sorgte in den vergangenen Tagen für Verstimmung in der Bundesregierung. Auslöser: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hatte eine Lebensmittel-Liste veröffentlicht, die nicht mit ÖVP und Neos abgestimmt war. Die neue Liste, sie liegt dem KURIER vor und wurde am Mittwoch im Ministerrat beschlossen, ist mit Bablers erster Liste allerdings de facto deckungsgleich. Neu ist nur, dass auch Joghurt günstiger wird. Fleisch hat es, trotz Bestrebungen der ÖVP, nicht auf die finale Liste geschafft.

Auf folgende Produkte wird die Mehrwertsteuer ab Juli auf 4,9 Prozent gesenkt Milch, Milcherzeugnisse und Eier Milch (inklusive laktosefreie tierische Milch)

Butter

Joghurt

Frische Hühnereier Gemüse (frisch, gekühlt und gefroren) Erdäpfel

Paradeiser

Zwiebeln, Knoblauch, Lauch

Kohlarten (z.B. Weißkraut, Karfiol, Kohlrabi)

Salate

Karotten, Rüben, Knollensellerie

Gurken

Bohnen, Erbsen und weitere Hülsenfrüchte

Zusätzliches Gemüse wie Kürbis, Paprika, Spargel oder Melanzani

Gefrorenes Gemüse (zum Beispiel: Erbsen, Spinat) Obst Äpfel, Birnen, Quitten

Steinobst (zum Beispiel: Marillen, Kirschen, Pfirsiche, Zwetschken) Getreide, Müllereierzeugnisse und Backwaren Reis

Weizenmehl und Weizengrieß

Nudeln ohne Füllung

Brot und Gebäck (inklusive glutenfreier Produkte) Weitere Produkte Speisesalz

Großteil der Produkte soll aus Österreich kommen Der Großteil der genannten Produkte werde in Österreich hergestellt und verarbeitet, heißt es seitens der Bundesregierung nach dem Ministerrat. Was kostet die Steuersenkung? Türkis-Rot-Pink geht heuer von Mindereinnahmen von rund 200 Millionen Euro aus. 2027, wenn die Umsatzsteuer das gesamte Jahr über gesenkt bleibt, rechnet man mit einem Minus von 400 Millionen. Die durchschnittliche Entlastung eines Privathaushaltes soll knapp 100 Euro pro Jahr betragen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir uns mit den in Summe gesetzten Maßnahmen unserem Inflationsziel von zwei Prozent weiter annähern", sagt Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Sie verweist auf weitere inflationssenkende Maßnahmen wie die Senkung der Elektrizitätsabgabe oder die Mietpreisbremse. "Ich verhehle nicht, dass es für die ÖVP auch wünschenswert gewesen wäre, wenn Fleisch dazu gekommen wäre", gibt Eibinger-Miedl zu. Das sei budgetär aber nicht darstellbar gewesen.