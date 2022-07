"Layla": Gehört ein Schmarrn verboten, weil er sexistisch ist?

Selten so einen Mist gehört. Wahrscheinlich als letzter Mensch der deutschsprachigen Welt hab ich mir "Layla" von DJ Robin und so einem anderen Heini angehört. Auf Druck der Kollegenschaft in der Redaktion. Weil ich ja über Musik schreibe und so, und also quasi einfach MUSS.

Eh, nur hat die Kiste mit Musik nichts zu tun. Punkt. Sie gehört zu dem EDM Sub-Genre, das nur erfunden wurde, um den eh schon schwer bedienten Besuchern von Großraumdiscos und Partyzelten eine Motivation zu geben, nochmal ihre Fäuste zu ballen und rumzuspringen, sofern die schweren Beine das noch zulassen. Eh okay, jeder braucht sein Hobby.

Soll so ein Schmarrn von Text verboten werden? Ach was, damit schenkt man ihm viel zu viel Beachtung. Musikalische - und es fällt mir wirklich schwer, dieses Wort in dem Zusammenhang zu verwenden - Verbote werden in neun von zehn Fällen zum Marketing-Tool. So auch bei "Layla".