Blümel-Ermittlungen: Laptop, Kinderwagen und bittere Bilanz

Ganz Österreich hatte sich im Februar 2021 über den damaligen ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel lustig gemacht. Nicht nur, dass es bei ihm aufgrund von Chats eine von der WKStA veranlasste Hausdurchsuchung gab. Seiner Lebensgefährtin wurde damals außerdem noch ein Laptop abgenommen, als sie mit dem Kinderwagen unterwegs war.

Diese Szene zählt seither zu einem Fixpunkt in so manchem Kabarettprogramm. Zweieinhalb Jahre dauerten danach die Ermittlungen. Die Vorwürfe hatten es auch in sich: Bestechung und Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Glücksspielkonzern Novomatic.

➤ Mehr lesen: WKStA stellt Novomatic-Ermittlungen gegen Gernot Blümel ein