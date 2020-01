Kurz, die Dritte

Sebastian Kurz ist effektiver Taktiker und effizienter Stratege zugleich: Die Farbe, mit der er die „neue“ Volkspartei von der „alten“ absetzte, war nicht nur Nomen, sondern auch Omen. Tatsächlich bedeutete Türkis einen Bruch mit der Tradition von Schwarz: weniger für das Programm als den Apparat, der in insgesamt drei Koalitionsperioden seit 1945 gewohnt war, einen Vergleich mit der SPÖ zu schließen, ehe die ÖVP überhaupt eine These errichtet hatte. So schrumpfte die Große Koalition schließlich zur kleinen an der Jahrhundertwende. 2015 vereinigten beide Parteien in Umfragen weniger als 50 Prozent. Ein Jahr später errangen ihre Präsidentschaftskandidaten gemeinsam 20 Prozent. Das Epizentrum des erruptiven Umbruchs markierte schließlich die Wahl des Grünen Alexander van der Bellen. Das war de facto das Ende der Zweiten Republik, die ihrerseits de jure auf der Verfassung der Ersten Republik gründete. Neue, echte Konflikt- folgte nun auf alte, falsche Konsensdemokratie.