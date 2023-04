Warum Inflation und Leitzinsen noch länger hoch bleiben

Seit zwei Jahren beschäftigt uns die Inflation. 2021 noch von vielen Ökonomen als „Inflationsgespenst“ bezeichnet und nicht ernst genommen, hat sich die Teuerung verfestigt. Auch die Notenbanken in den USA und der Eurozone sprachen anfangs nur von einem „temporären“ Phänomen. Doch sie ist gekommen, um zu bleiben.

Viel wertvolle Zeit zum Handeln ist daher verstrichen, die Inflation hat sich daher stärker und breiter entfaltet als bei rechtzeitigem Gegensteuern von Geld- und Fiskalpolitik. Denn auch der Milliarden-schwere Geldsegen der Regierungen erhöht die Kaufkraft der privaten Haushalte und Ausgabenspielräume der Unternehmen.

Nunmehr gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute: Die Preisdynamik hat ihren Höhepunkt überschritten und nimmt schon in naher Zukunft deutlich ab. Während in der Eurozone der Anstieg der Verbraucherpreise im März schon auf +6,9 Prozent zurückgegangen ist, verzögert sich der Rückgang in Österreich. Hier waren es noch immer 9,2 Prozent. Hauptgrund für die Verzögerung sind längerfristige Haushaltsenergiekontrakte, verzögerte Mietanhebungen und höhere Gastropreise.

Doch jetzt bereits stagnierende Großhandelspreise und tiefere Energie- und Rohstoffpreise sorgen in den nächsten Monaten für spürbar niedrigere Inflationsraten. Die Veröffentlichung der April- Zahlen am 2. Mai wird dies bestätigen. Schon im Sommer dürfte der VPI in Österreich unter +5 Prozent liegen, gegen Jahresende bei rund 3 Prozent.