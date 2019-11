Volbeat-Konzert in Wien: Perfekt, aber kalt und farblos

Doch dann geht es wieder weiter - im selben Tempo und in der immer gleichen Dynamik wie schon seit einer Stunde. Und auch Poulsen bleibt mit seiner kräftigen, klaren, aber nicht wandlungsfähigen, farblosen Stimme immer auf demselben Spannungs-Niveau. Ein wenig Abwechslung kommt erst gegen Schluss, wenn mit „For Evigt“, „7.24“ und „Last Day Under The Sun“ doch noch ein paar markante Melodien dazukommen.

Am Ende war das Konzert super professionell, aber in dieser Professionalität trotz aller Spielfreude auch sehr glatt und kalt. So, dass nicht viel hängen bleibt - außer der Frage, wie eine Band, die einen eigenen Genre-Begriff für ihren Stil hat, in ihrem Stil dann doch so wenig eigenen Charakter haben kann.