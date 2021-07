Das Fluc am Praterstern feiert dieses Wochenende seinen 15. Geburtstag mit einem feinen Programm. Was damals als Widerstand gegen die sich bereits anbahnende Gentrifizierung im zweiten Wiener Gemeindebezirk, als Kunst- und Klangraum in Containern am Praterstern begann, ist heute eine fixe Anlaufstelle für Nachtschwärmer, die nicht primär auf kommerzielle Musik stehen, sondern sich vor allem in den musikalischen Randzonen bewegen. 15 Jahre Fluc, das sind 15 Jahre Avantgarde, Nischenkultur, Underground und politisches Statement: Rassismus und Sexismus haben dort keinen Platz. Peter Nachtnebel, der mit Martin Wagner den Betrieb leitet, das Programm macht und bereits die eine oder andere finanzielle Herausforderung meistern konnte, hat mir einmal erklärt, für was das Fluc steht: F wie freidenkerisch L wie leichtfüßig U wie Underground 2.0 C wie Charakter

In diesem Sinne: Alles Gute, Fluc! Auf weitere 15 Jahre. Mindestens!