U-Boot Theresa May kämpft gegen die EU

Die britische Boulevardzeitung The Sun jubelt heute über den "Brexodus", die deutsche Welt spottet über "Little Britain". Jetzt sollte die Zeit der Polemiken und der Lügen vorbei sein, die ja gerade die britische Presse bis zum Exzess betrieben hat. "Queen backs Brexit" hatte die Sun am 9. März des Vorjahres gelogen, dabei hat sich die Königin nie geäußert.

Im Buch "Unleashing Demons" beschreibt Craig Oliver, Berater von Ex-Premierministers Cameron, wie vor allem in der konservativen Partei die "Dämonen freigelassen" wurden. Cameron wollte durch das Referendum seine Partei hinter sich bringen, das Gegenteil ist passiert. Seine Nachfolgerin Theresa May kommt nicht gut weg, sie hat sich meistens weggeduckt, als Innenministerin wollte sie weniger Einwanderung, aber für den Brexit war sie nicht. Oliver: "May war 51 Prozent fürs Bleiben und 49 Prozent für den Brexit. Durch ihre U-Boot- Methode, einfach abzutauchen, wurde sie kaum gefragt." Jetzt will die Frau ohne Überzeugungen den Brexit auf die harte Tour durchsetzen, ohne die Konsequenzen klar zu sagen. Wahrscheinlich hat sie keine Ahnung.

Das Buch ist ein Zeitdokument dafür, was passiert, wenn ein Politiker aus Schwäche den Wählern eine Entscheidung überträgt. Cameron wollte keinen Brexit, hat sich aber vor Teilen seiner Partei mehr gefürchtet als vor dem Austritt aus der EU. Und er hat die Brutalität der Brexit-Befürworter und der Presse unterschätzt, denen keine Lüge zu dumm war, ob dabei die Queen missbraucht wurde oder das staatliche Gesundheitssystem, das nach dem Brexit viel Geld bekommen sollte, was natürlich auch nicht stimmt.

Ohne Lügen gäbe es keinen Brexit. Eine wichtige Lehre für die Zukunft, nicht nur in Großbritannien.