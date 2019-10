Was wird jetzt mit der Mitte-rechts-Regierung?

Eine „stabile, bürgerlich geprägte Koalition“ – das dürfte in etwa dem entsprechen, was Kurz selbst mit „ordentliche Mitte-rechts-Politik“ umschrieben hat. Aber mit wem wird er das „zusammenzimmern“? Mit den Grünen, wie es derzeit aussieht? Es wäre für beide Seiten und deren zugehörige Bio- bzw. Soziotope eine Tour de Force. Helfen könnte indes auf grüner Seite das Wissen, dass die Möglichkeit zur Regierungsbeteiligung so schnell nicht wiederkommen könnte; beflügelt durch das Wahlergebnis haben Werner Kogler und die Seinen Blut geleckt. Und auf türkiser Seite die Einschätzung, dass ein solches Bündnis viel freundlichen Applaus im politmedialen (Parallel-)Universum, nicht zuletzt auch auf europäischer Ebene, bringen dürfte.

Jenseits von Stillstand und Irrlichtern

Ganz im Gegensatz zur Neuauflage von Türkis-Blau. Gegen diese Variante spricht nicht nur, dass die Blauen (scheinbar?) selbst nicht wirklich wollen; sondern auch, dass es mit der Partei in ihrer derzeitigen Verfassung deutlich schwieriger wäre als 2017. Ein neuerliches vorzeitiges Scheitern aber kann sich Kurz nicht leisten. Und Türkis-Rot wäre wohl stabil und professionell – aber halt ganz gegen die (an sich absolut richtige) Erzählung des Sebastian K. vom Ende Großer Koalitionen.

Wenn es dem Ex-Kanzler gelänge, eine Koalition im beschriebenen Sinne zu formen, wäre das von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Das europäische Umfeld ist so rosig nicht, dass man nicht froh sein müsste über jedes Beispiel funktionierenden Regierens – jenseits von Stillstand und Irrlichtern. Angesichts kommender Herausforderungen und Umbrüche, angesichts neuer Irrationalismen und erstarkender Ränder wird klare, berechenbare politische Führung unerlässlich sein.