Grüne – ein Heer der namenlosen Jasager?

Am Anfang war das "Nein zu Atomkraft" – "Nein zu Hainburg". Blockaden, Proteste und außerparlamentarische Opposition waren in. 1986 wurde die grüne Bewegung im Hohen Haus sesshaft. Anfangs als Exoten belächelt, später gefürchtet – und heute? Grüne sitzen in sechs Bundesländern als Landesräte mit am Regierungstisch. Die Killerphrase "Außen grün, innen rot" zieht nicht mehr: Die Ökos sind heute mehrheitlich unauffällige Partner in schwarz-grünen Bündnissen.

Auch Eva Glawischnig stieg als Aktivistin (bei Global 2000) von außen in die Politik ein. Heute steht sie als Parteichefin vor einem Scherbenhaufen, den sie und ihre wenigen Vertrauten selbst angerichtet haben. Der Anlassfall ist lächerlich: Die Jungen Grünen unterstützen eine Splittergruppe, die bei der ÖH-Wahl gegen die etablierten Grün & Alternativen Studenten-innen (GRAS) antreten will. Ein Machtspiel in der Sandkiste, das andere mit zeitweiliger Suspendierung der Beziehungen erwidern. Eva Glawischnig griff zu drakonischen Strafen: Parteiausschluss und sofortige Geld- und Kontaktsperre.

Die Reaktion ist entsprechend ernst: Die Jungen Grünen sind mit 4000 Mitgliedern die größte Gruppe bei den Ökos. Ohne sie säße heute Norbert Hofer in der Hofburg. Nicht nur die Landesgrünen, die 2018 Wahlen vor sich haben, ignorieren so den Bannfluch aus Wien. Aus dem Generationenstreit wurde so eine einmalige Führungskrise. Diese legt – frei nach Michael Häupl – den tristen Alltag im grünen Wohnzimmer nun am Balkon offen. Seit Tagen wird öffentlich gestritten, wer wen "paranoid" findet.