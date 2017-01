Der unbequeme Umweltschützer

Vor 11 Jahren kam der frühere Vizepräsident der USA, Al Gore, zum Sundance Filmfestival, um seine Doku An Inconvenient Truth (Eine Unbequeme Wahrheit) über den Klimawandel und seine Folgen vorzustellen. Zur Eröffnung des diesjährigen Festivals premierte er Teil 2 – An Inconvenient Sequel (Eine Unbequeme Fortsetzung). Im Interview mit dem Kurier in Park City, Utah, spricht der Unermüdliche über seine leidenschaftliche Arbeit:

Kurier: Warum Sundance? Welche Bedeutung hat dieses Festival für Dokumentarfilme wie diesen?

Al Gore: Klimaschutz und der Kampf gegen den Klimawandel ist eine Mission für mich. Und die Chance, viel mehr Menschen mit einer Doku zu erreichen, als ich es je mit meinen Dia-Shows schaffen würde, die nur ein paar hundert Menschen sehen können, ist wunderbar. Persönlich finde ich Sundance großartig, das Festival hat sich in den letzten 11 Jahren, seit ich zuletzt hier war, enorm vergrößert. Die Macht des Kinos, die Gehirne der Zuschauer für Themen zu öffnen, die mit Humanität zu tun haben, ist sehr wichtig und nirgendwo größer als in in diesem Medium. Und ich sehe es als großes Privileg, auf diese Weise kommunizieren zu können.

Glauben Sie, dass Sie als Filmemacher mehr bewegen können als als Politiker?

Es ist sehr oft der Fall, dass in der Politik nichts weitergeht, bis die Leute es mit Nachdruck verlangen. Film als Medium hilft in diesem Prozess. Wir haben mittlerweile eine Nachhaltigkeitsrevolution mit Klimalösung im Zentrum dieser Bewegung. Und sie ist so groß wie die industrielle Revolution, sie betrifft alle und alles. Aber ihre Geschwindigkeit ist von Information abhängig, denn sie wird digital gepowert und angetrieben von konstanter Recherche und Entwicklung. Und es gibt Technologien, die dieser Entwicklung auf oft unerwartete Weise helfen mit Produkten, die immer billiger werden, wie man in den Entwicklungsländern besonders gut sehen kann. Es gibt heute mehr Mobiltelefone auf der Welt als Menschen. In Afrika hatten viele Leute nicht mal Telefonleitungen, und jetzt besitzen sie Handys und haben damit eine ganze Stufe der technischen Entwicklung übersprungen. Abgesehen davon, dass Handys heute schon Supercomputer sind. Und auf die gleiche Weise werden Solarzellenplatten und Windmühlen und viele andere nicht so bekannte alternative Energieprodukte immer preisgünstiger und gleichzeitig qualitativ besser.

Das zeigt sich besonders in den Entwicklungsländern, wo es nie genug Geld gab, die alten, schmutzigen Technologien für die Mehrheit der Bevölkerung zu finanzieren, wo es aber nun Solarzellenplatten auf den Dächern von Grashütten gibt, weil Sonnenenergie die Hälfte von dem kostet, was man investieren muss, um Kohle zu verbrennen. Es ist dieser Preisunterschied, der die Umweltrevolution antreibt, auch wenn es immer noch Leute gibt, die der Veränderung widerstehen wollen. Sogar in Ländern wie Indien und China, wo die Leute die Luft nicht mehr atmen können. Es sind diese Massen von Menschen, die von den Politikern saubere Energiequellen verlangen, und sie tun das lautstark. Darauf müssen Politiker reagieren.

Warum liegt Ihnen das Thema Klimaschutz so sehr am Herzen?

Weil mit Ausnahme eines Nuklearkrieges ist das die einzige Bedrohung, die die menschliche Zivilisation ausrotten kann. Das Ausmaß an Leiden, das die Menschheit durchmachen könnte, wenn wir diese Krise nicht lösen, ist unvorstellbar. Wir haben ja ein Beispiel dafür, dass Klimawandel zu Krieg und Hunger führt: von 2006 bis 2010 gab es eine Klima-bedingte Dürre in Syrien. Und ja, sie war Klima-bedingt, dafür gibt es wissenschaftliche Beweise. Diese Dürre zerstörte 60 Prozent der Landwirtschaft in Syrien. 80 Prozent des Viehbestandes ging ein. Und trieb eineinhalb Millionen Flüchtlinge aus den ländlichen Gegenden in die Städte, in denen bereits weitere eineinhalb Millionen Flüchtlinge aus dem Irak lebten. Dann veröffentlichte Wikileaks interne Gespräche der syrischen Regierung, in den gesagt wurde, wir können das nicht mehr kontrolliren, es muss eine Explosion geben. Und das – mit einigen anderen Faktoren – führte dazu, dass sich die Türen zur Hölle öffneten und es zum Bürgerkrieg kam. Was dann passierte wissen wir: Millionen Flüchtlinge strömten nach Europa und destabilisieren nun, wiederum gemeinsam mit anderen Faktoren, die EU. Das wiederum führt zu einem Anstieg an Rechtspopulismus, angetrieben von einer historischen Ablehnung der Einwanderungspolitik. Ich will jetzt nicht die Liste der schrecklichen Konsequenzen weiterführen, aber es ist eine lange Liste. Und es ist eine Herausforderung an unser aller Vorstellungskraft, das Ausmaß dieser Konsequenzen klar zu sehen. Der Film zeigt zwei Storys auf: die Konsequenzen werden immer schlimmer und führen zu katastrophalen Situationen. Aber die Lösungen sind nicht nur leicht und überall zu finden, sie sind auch leistbar und sind gerade in dem Moment in unserer Geschichte erhältlich, wenn die Weltwirtschaft stagniert und das Wirtschaftswachstum immer langsamer und die Arbeitslosenrate immer weiter steigt. Um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern, muss ein globales Projekt gefunden werden, das den Menschen in Millionenhöhe in allen Ländern der Welt Arbeit verschafft. Wir haben so ein Projekt. Wir müssen Solarzellenplatten, Windmühlen und Leitungen installieren und alle Gebäude damit ausstatten. Und wenn und falls die Welt sich dafür entscheidet, die Herausforderung mit einer konstruktiven Lösung anzugehen, dann lösen wir damit auch das globale Wirtschaftsproblem.

Eine ganz wichtige Statistik: auf unserer Erde bekommen wir mehr Sonnenenergie in einer Stunde als wir brauchen um die gesamte Weltwirtschaft ein Jahr lang anzutreiben. Wir brauchen daher keine fossilen Brennstoffe!

Sie sagen, dass der Flüchtlingsstrom in Europa zum Rechtspopulismus führt, aber was ist dann Amerikas Entschuldigung für Trump? Die USA hat nur ein paar tausend Flüchtlinge aufgenommen, lächerlich für ein Land von fast 300 Millionen Einwohner…

In Amerika waren es nicht die Flüchtlinge, sondern die Angst vor zuviel illegalen Einwanderen, ein Thema, das hier seit Jahrzehnten zur Diskussion steht, aber in diesem Wahlkampf stark hochgespielt wurde. Der Slogan mit "lasst uns die Mauer bauen" und dieser ganze Unsinn.

In Ihrem Film geht es unter anderen darum, dass sich der indische Premierminister bei der Klimakonferenz in Paris anfangs weigerte zu unterschreiben mit der Erklärung, dass Indien sich die Auslandskredite, die sie für erneuerbare Energien aufnehmen müssten, nicht leisten können, weil der Zinssatz so hoch ist. Wie können Sie als Expolitiker einer westlichen Weltmacht das einem Entwicklungsland, von dem sie Klimaschutz verlangen erklären?

Sie haben recht, dass Zinssätze von 12, 13 Prozent nicht fair sind. Und die reichen Länder dieser Welt müssen hier eine Reform finden, um Kredite mit viel niedrigerem Zins zu ermöglichen, um diese historische Veränderung zu finanzieren. Sechs Monate nach Paris gewährte die Weltbank Indien mit einer Milliarde den höchsten Kredit für erneuerbare Energie, den es je gab. Und was passierte ? Erst vergangenen Woche gab der indische Umweltminister bekannt, dass Indien nun alle Kohleimporte stoppt, und die Energiekommission veröffentlichte eine Studie, dass die Auswirkung der Sonnenenergie in den nächsten Jahren so billig wird, dass keine weiteren Kohlewerke gebaut werden. In China ist es ähnlich. Das ist Fortschritt.

Trotz wissenschaftlicher Beweise gibt es die Klimawandel-Leugner immer noch. Ist das Ihrer Meinung nach Ignoranz oder Arroganz?

Ich glaube nicht, dass das die einzigen Auswahlmöglichkeiten sind. Ich glaube, dass alle Menschen für das, was Psychologen eine Art des Nichtwahrhabenwollens nennen anfällig sind. Und es gibt eine Vielfalt an Verleugnung, die den komplizierten Namen "Systemrechtfertigung" trägt. Wir alle haben den Drang, die Systeme, in denen wir leben, als normal zu rechtfertigen. Und wenn jemand diese Annahme in Frage stellt, kreiert das Angst. Die Klimakrise hat dazu geführt, dass viele erkennen, dass wir sehr viel an unserem Lebensstil ändern müssen. Und die natürliche Reaktion ist, zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das tun will. Dazu kommt die starke und sehr gut finanzierte Bemühung der Umweltsünder, die Leute glauben zu machen, dass es diese Krise gar nicht gibt, die die Menschen hoffen lässt, dass da sein Problem ist, mit dem sie sich ohnehin noch nicht auseinandersetzen müssen. In den USA kommt dann auch noch dazu, dass es extrem entschlossene ideologische Gruppen gibt, die die Rolle der Regierung mindern wollen und damit nicht nur die Steuern für die Reichsten senken, sondern auch die Fähigkeit der Regierung minimieren, mächtigen Industrien einen Riegel vorzuschieben, was den Umweltschutz betrifft.

Es gibt eine Szene, in der Sie ein goldenes Hochhaus auf der Fifth Avenue in New York betreten, in einen goldenen Aufzug steigen, in den obersten Stock fahren. Dann zeigt die Kamera, was Sie dem Besitzer dieses Gebäudes, dem neuen Präsidenten der USA zu sagen haben, aber nie seine Antwort. Warum? Und wie kam es zu dieser Szene?

Ich kenne ihn oberflächlich seit einigen Jahren und seine Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner haben mich eingeladen mit Trump zu sprechen. Und ich bin immer der Ansicht, es ist besser eine Kommunikation zu haben, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Natürlich hat er, wie wir alle wissen, zwei Tage nach unserem Gespräch einen Mann für die Spitzenposition der EPA (Environmental Protection Agency) ernannt, der meiner Ansicht nach nicht der Chef der EPA sein sollte. Und warum ich unser Gespräch im Film nicht zeige ? Ich bin dafür bekannt, dass ich acht Jahre lang nie private Konversationen mit Bill Clinton publik gemacht habe, und dasselbe gilt hier. Ich möchte diese Konversation mit Donald Trump vertraulich halten, um die Tür für weitere dieser Art offen zu halten. Wir stehen am Beginn einer neuen Ära, und viele Kapitel sind noch nicht geschrieben, aber es gibt mehr Gründe für Hoffnung als für Angst.

Sie waren der erste, Hillary Clinton der zweite Präsidentschaftskandidat, der die Stimmenmehrheit hatte, aber die Wahlmänner verlor. Ist es nicht eine fundamentales Versagen der Demokratie, dass dieses Wahlmänner-System noch immer nicht abgeschafft ist? Und welche Auswirkungen hat das?

Eine der wirtschaftlichen Auswirkungen ist, dass die Jobs, die verloren gehen, alle in der Service-Industrie sind, und die Service-Industrie vor allem in ruralen Gegenden existiert. Das Wahlmännerkollegium hat gerade in diesen Gegenden viel mehr Gewicht. Und genau das ist der Grund für diese Diskrepanz zwischen der Stimmenmehrheit und dem Wahlmännergremium.

Wie groß ist Ihre Angst um den Klimaschutz zu Beginn dieser nächsten vier Jahre – oder wie lange diese Präsidentschaft auch dauern mag?

Ich bin davon überzeugt, dass diese Bewegung, die ich die Nachhaltigkeitsrevolution nennen, nicht gestoppt werden kann. Nicht von einer einzigen Person. Um die Klimakrise zu lösen, müssen wir jeden Punkt des Paris-Übereinkommens erfüllen und mehr. Und dieser Vertrag verlangt von allen Nationen, dass sie alle fünf Jahre ihre Verpflichtungen updaten, un die Information darüber absolut transparent ist. Die Tatsache, dass erneuerbaren Energien immer billiger werden, hilft hier sehr. Dass Amerika hier die führende Nation sein muss, ist aber sehr wichtig. Ich war vor Sundance in Davos. Der chinesische Präsident hielt dort eine Rede, und viele empfanden, dass China nun ein Vakuum füllt, dass dadurch entstand, dass die USA nun auf einmal nicht mehr so stark sind.

Hoffen Sie immer noch, dass Trump und seine Regierung das Paris-Abkommen anerkennen werden?

Ich habe keine Ahnung, was diese Regierung tun wird. Aber ich hege nach wie vor die Hoffnung, dass wir unabhängig davon Fortschritte machen werden, denn die erneuerbaren Energien sind eben preisgünstiger als die fossilen Brennstoffe. Die Veränderung ist absehbar. Warum werben große Firmen mit dem Slogan, dass sie grüner sind als alle anderen am Markt?

Weil ihre Konsumenten ihnen sagen, dass sie woanders kaufen werden, wenn sie sich nicht verantwortungsvoll verhalten. Dazu kommt, dass längst eine neue Generation am Ruder ist. Eine Generation, die sich völlig anders verhält, als es meine getan hat. Ja, klar, jeder will gut verdienen, aber junge Menschen sind nicht mehr gewillt, sich dafür unmoralisch zu verhalten. Sie wollen sagen können, dass sie für eine Firma arbeiten, deren Werte mit ihren eigenen konform geht. Das ist eine sehr starke Botschaft an die Industrien und Investoren: der Zug hat die Station verlassen, und wenn du nicht mitfährst, bleibst du übrig.

Schön und gut, aber wer ist mächtiger – junge Menschen, die etwas verändern wollen oder Lobbyisten, die den Präsidentschaftswahlkampf finanziert haben?

Wie ich in meinem Film sage: Um die Klimakrise zu lösen, müssen wir zuerst die Demokratiekrise lösen. Warum haben Lobbyisten solche Macht über Politiker? Weil Politiker enorme Summen brauchen, um Wahlwerbung zu kaufen. Das hat begonnen, als TV Print als führendes Medium ersetzt hat, und Fernsehstationen exorbitante Summen für Werbung kassieren konnten. Aber das ist die gestrige Story. Die heutige ist – und das gibt mir Hoffnung – dass das Internet jetzt TV ersetzt. Das sah man an Bernie Sanders’ Kampagne. Hier wurde zum erstenmal bewiesen, dass man große Summen aufbringen kann, ohne von Special Interests abhängig zu sein.

Aber letztlich haben doch diese Special Interests gesiegt. Woher kommt dann Ihr Optimismus?

Ich habe im Laufe meines Lebens so Vieles kippen sehen. Die Bürgerkriegsbewegung in den Südstaaten, wo ich aufgewachsen bin. Homosexuellenrechte, Frauenrechte. Und das alles lässt sich auf einen einzigen Punkt bringen: Wir sehen nicht nur mit unseren Gehirnen, sondern mit unseren Herzen. Veränderung braucht immer länger als wir denken, und dann passiert sie schneller, als wir je zu hoffen wagten.

Mister Vice President, danke für das Gespräch.