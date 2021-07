über LEBEN: Reizvoll anders

Meine Exfrau und ich fahren nach Graz zum Footballfinale. Wir haben Publikum - M., ein weiterer Spielervater, begleitet uns - also ziehen wir unsere bewährte Show ab: Wir erzählen in Doppelconference Anekdoten aus unserer Ehe, wobei der Spaß darin besteht, dass sie jeder von uns ganz anders in Erinnerung hat. Ich finde uns sehr lustig, wir vergessen bei aller Uneinigkeit nie, dem anderen die richtigen Stichwörter zu geben. Unsere Tochter sagt: "Wart ihr wirklich verheiratet? Ihr passt überhaupt nicht zusammen." "Das wussten wir aber damals nicht", antwortet meine Exfrau. Und M. sagt: "Das macht ja oft den Reiz aus, dass man nicht zusammenpasst", was meine Pointe gewesen wäre. Die Grazer Footballer sind Riesen, sie walzen unsere Mödlinger Buben in den Rasen. Ich versuche meinem Sohn, der auf seinen Einsatz wartet, ein paar Tipps zu geben, was natürlich lachhaft ist, er versteht viel mehr vom Football als ich. Er würdigt mich keines Blicks und zischt: "Papa, geh weg, ich muss mich konzentrieren." Dann wird er eingewechselt und stellt sich auf die Halfback-Position. Plötzlich stehen meine Exfrau und ich ganz nah nebeneinander. Sie flüstert: "Mein Gott, wie klein er ist." Doch da rennt er schon wie der Blitz, die Grazer Verteidiger kapieren gar nix, ich bereite mich bereits auf den Touchdownjubel vor, da kriegt ihn noch einer am Helmgitter zu fassen und reißt ihn um. Das bringt 15 zusätzliche Strafyards. Mein Sohn steht sofort wieder auf, wirft den Ball lässig dem Schiedsrichter zu und klatscht mit seinen Mitspielern ab. Das Match geht verloren, aber die Buben haben Selbstbewusstsein gewonnen, denn sie haben gut gekämpft und fair verloren. Auf der Heimfahrt schweigen wir. Die Kleine ist müde. Sie, die sonst bis aufs Blut mit ihrem Bruder streitet, hat sich beim Anfeuern heiser gebrüllt. Zusammenpassen ... ist doch was für Anfänger. www.guidotartarotti.at guido. tartarotti(at)kurier.at