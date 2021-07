Werksmeisterschaft im medialen Abseits

Heute, Montag, begibt sich der Weltcup-Tross der Herren zum Finale. FIS-Verantwortliche bereuen es schon jetzt, dass sie es an Méribel vergeben haben. Nicht wegen der Abfahrtspiste, die selbst für Routiniers à la Hannes Reichelt Neuland bedeutet, sondern weil dort das Raubrittertum fröhliche Urständ’ feiert: Bis zu 700 Euro verlangen die französischen Hoteliers für eine einzige Nächtigung. Ums gleiche Geld kann in Kranjska Gora in blitzsauberen Frühstückspensionen zwei Wochen gewohnt werden.

Was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, ist die nur kurvenreiche 20 Autominuten von Villach entfernte slowenische Gemeinde die Nummer 1 im Weltcup. Trotzdem war kein deutscher Zeitungsjournalist vor Ort, als der Deutsche Felix Neureuther vergeblich versuchte, sich vorzeitig die kleine Glaskugel im Duell mit Marcel Hirscher um Platz 1 in der Slalom-Schlusswertung zu sichern. Kein Skandinavier stellte in der Pressekonferenz Fragen an die beim Cevapcici-Weltcup so erfolgreichen skandinavischen Slalom-Artisten.

Auch italienische und Schweizer Printreporter blieben erstmals alle aus. Umso dankbarer waren lokale slowenische Medienvertreter, als ihnen Hirscher geduldig in fließendem Englisch Auskunft gab.

Trotz des gestrigen Beinahe-Sturzes befindet sich Hirscher weiter auf Rekordkurs. Nicht einmal der legendäre Ingemar Stenmark hatte vier Mal hintereinander den Gesamtweltcup gewinnen können.

Für Hirscher ist die vierte große Kristall-Trophäe zum Greifen nahe. Er will den "depperten Becher" (O-Ton Hirscher 2013) unmittelbar nach der Rückkehr aus der Abzocker-City Méribel am nächsten Montag in den Salzburger Hangar-7 mitbringen. Der erste große Studio-Auftritt zu Saisonschluss war schon bisher für Servus TV reserviert. Hirscher kommt gern und pflichtgetreu zum Sender von Dietrich Mateschitz, zumal Red Bull mit Raiffeisen-Genehmigung der zweite Sponsor des alpinen Giebelkreuz-Werbers ist.