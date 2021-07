Verkorkst & verehrt

Die Zeit des Adieu-Sagens ist gekommen. In Salzburg nimmt heute Meistermacher Roger Schmidt vom Publikum der Bullen-Arena Abschied. Ein paar Autobahnkilometer weiter sitzt Adi Hütter, wenn seine Sensationself Grödig gegen die Austria um einen internationalen Startplatz kämpft, zum letzten Mal auf der Trainerbank in der Untersberg-Arena. In Wien-Hütteldorf werden Branko Boskovic und der zu Union Berlin wechselnde Christopher Trimmel verabschiedet.

Das heutige, mit 17.200 Besuchern ausverkaufte Match gegen Innsbruck wird vermutlich auch das letzte Pflichtspiel des SK Rapid im Hanappi-Stadion sein. Pflichthalber sei an die Rapid-Fans appelliert, nach dem Abpfiff keine Rasenziegel als Erinnerungstücke mit nach Hause zu nehmen. Zumal in " St. Hanappi" (Copyright Josef Hickersberger) noch zwei internationale Jugendturniere im Mai plus am 6. Juli ein Abschiedsspiel gegen einen ausländischen Top-Klub geplant sind.

Ab Herbst wird die Kampfmannschaft im Prater (Happel-Stadion) spielen, während das Hanappi-Stadion ein paar Mal noch trotz geschlossener Tribünen den Ostliga-Amateuren als Austragungsort dienen kann.

Das Hanappi-Stadion geht nach nur 37 Dienstjahren in Gleitpension, bevor es endgültig dem Hütteldorfer Boden gleichgemacht wird. Und durch eine neue 24.000er-Arena ersetzt wird, sobald die dazu notwendigen Investoren zugestimmt haben.

Am 3. Mai 1977 wurde im Hanappi-Stadion erstmals dem Ball nachgelaufen. Wenige Wochen nach der Eröffnung erzielte Hans Krankl beim 11:1 gegen den GAK sieben Tore.