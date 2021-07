Bruno Pezzey: Er war seiner Zeit voraus

Rasch noch die Skispringer würdigen und Silvesterläufe berücksichtigen, die in Österreich vorsorglich nicht erst gegen Mitternacht ausgetragen werden – der letzte Tag des Jahres ist (neben dem Heiligen Abend) der einzige, an dem selbst in Sportredaktionen keine Überstunden gemacht werden. Vor 20 Jahren war das anders. Aus einem traurigen Anlass, den manche von Bruno Pezzeys Bewunderern bis heute nicht fassen können. Der Ausnahmefußballer war während eines Hobby-Eishockey-Spieles zusammengebrochen. Er wurde nur 39 Jahre alt.

Der Ballesterer hat in seiner aktuellen Ausgabe Pezzey 15 Seiten gewidmet. Sportkonsumenten, die keine Kick-Freaks sind oder Jüngere, die eher die Stars der Gegenwart interessieren, sei im Telegrammstil mitgeteilt: