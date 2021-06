Arm und Reich – die Kluft wird immer breiter

Der Rekordmeister strebt einen Rekord beim Lukrieren von Geldgebern an. Fast täglich wartet Rapids PR-Abteilung mit einer Erfolgsmeldung auf. Die aktuellste: Osram wird Flutlichtsponsor. Sechs Kilometer vom Hütteldorfer Stadion-Rohbau entfernt sieht’s finster aus. Kurzschluss, Kabelbrand. Seither funktioniert die alte Lichtanlage am Sportklub-Platz nicht mehr. Dem Traditionsklub fehlen Geld und Kompetenz zur Reparatur. Die (platzbesitzende) Gemeinde plagen in Vorwahlzeiten andere Sorgen. Dabei verfügen die Schwarz-Weißen über einen ausländerfreundlichen, sozial engagierten Anhang, der optimal zur Ideologie vom Rot-Grün regierten Rathaus passt.