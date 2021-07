Deutschland, du hast es besser – wir dürfen doch „du“ sagen, als Nachbarn, oder? Also: 1.) Du hast die Wahl hinter dir, wir haben noch eine Woche Wahlkampf („Ich will nur noch den einen Satz sagen/Ich will entfesseln/Du stellst blöde Fragen“).

2.) Deine Politiker können auch Platt (im Sinn von Plattem), aber verstecken das gut. Sie reden in ganzen Sätzen mit Subjekt, Prädikat und einem Ende, das zum Anfang passt – und das Dazwischen klingt auch noch g’scheit. Wo lernt man das bitte?

3.) Du hattest in den vergangenen gut 30 Jahren drei Bundeskanzler, wir hatten sieben (zumindest an einen achten ab Sonntag glaubt kaum wer). Kohl, Schröder, Merkel, das kann man noch behalten – aber warum soll man sich Sinowatz, Klima oder den Wie-hieß-noch-schnell-der-Vorgänger-des-Faymann-Franz in alle Ewigkeit merken? Und weil wir grad reden: Wenn ihr uns schon die Gitti Ederer zurückschickt, können wir euch den Stronach geben? Fürs nächste Mal. Das wär’ nur fair, unter Nachbarn. Tschüss auch.