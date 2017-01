Sprechen Sie alternativ?

Mittlerweile wechseln die Wörter des Jahres schon im Wochentakt. „Alternative Fakten“ ist ein solcher Begriff des Jahres der Woche. Von alternativen Fakten spricht man beispielsweise, wenn die Realität sich erkühnt, sich nicht an die Vorgaben von Donald Trump zu halten. Man könnte natürlich auch Lüge dazu sagen, aber das klingt irgendwie gleich so hässlich.

Vielleicht macht das Beispiel ja Schule, und unsere Sprache gestaltet sich alternativ um: Alternativer Sommer (= Winter), Alternativ leben (= tot sein), alternative Frau (= Mann), 37.214,96 (= alternative 2, und zwar bei der Rechenaufgabe 1+1 = ?), alternative Eigentumsgestaltung (= Diebstahl), alternative Monogamie (= Seitensprung), alternative Nüchternheit (= blunzenfett) ...

Derzeit hat man überhaupt den Eindruck, dass Wahrheit ein altmodischer Begriff geworden ist (Konstruktivisten sagen: sowieso!), so wie Höflichkeit, Gelassenheit, Nachdenken, Stil, Mitgefühl ... alles ungefähr so sexy wie „Schwarz-Weiß-Fernsehen“ oder „Trottoir“.

