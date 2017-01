Es ist eine schöne Geschichte, denn sie ist skurril, sehr ungewöhnlich, ein bisschen lustig, ein bisschen traurig, niemand kam dabei zu Schaden, niemand wollte dabei eine religiöse oder politische Wahnidee durchsetzen, und niemand wird dabei Präsident:

Ein ehemaliger Straßenbahnfahrer, der seinen Job verlor, weil er „ein bisschen ungeschickt“ war, schnappte sich eine abgestellte Garnitur und fuhr davon. Keine Ahnung, was er damit bezweckte, wollte er noch eine letzte Fahrt machen, wollte er seine Freundin im Waldviertel besuchen, wollte er auf Weltreise gehen? Man erinnert sich an den Liedtext von Ludwig Hirsch: „Leck mi am A..., jetzt ist mir warm/schreibt sie ganz ungeniert/sie hat die Tramway nach Ankara entführt“.

Was könnte man noch entführen? Die Liliputbahn nach Lissabon? Einen Aufzug zum Gipfel des Everest? Einen Sessellift nach Kuba? Einen Riesenradwaggon nach Grinzing?

Manche entführen ja derzeit gerne Würde, Stil und Wahrheit. Dafür kommen sie aber nicht vor Gericht, sondern ganz nach oben.

