"Das ist so wie wenn in China ein Radl umfällt", sagte man früher, aber seit die Chinesen auch Auto fahren, braucht es neue Metaphern für die totale Irrelevanz. Die Nachrichtenmeldungen dieses Wochenendes boten ein paar. Also: Das interessiert so wie ...

- "Justin Biebers Ferrari versteigert." Umgerechnet 408.671,93 Euro wurden für das Gefährt gezahlt, und das ist insofern wohlfeil, als es garantiert nicht singt.

- "Hummerparty im Kitzhof. Der erhoffte Besuch von Arnold Schwarzenegger fand nicht statt." Die Hummer haben hoffentlich trotzdem wild gefeiert.

- "Geistig-moralische Wende." Die Forderung der AfD-Chefin Frauke Petry galt nicht sich selbst – schließlich kann man nur wenden, was überhaupt da ist.

"Die ÖVP hat keinen Auftrag erteilt, die Diplomarbeit von Mag. Kern zu überprüfen." Sagt Plagiatsexperte Stefan Weber, dessen Relevanz auch noch niemand überprüft hat.

Gegen all das jedenfalls erzeugt das fallende Radl in China ein lautes Scheppern.