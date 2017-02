Stress ist sehr subjektiv. Wer beim Computerspielen und SMSen im Büro plötzlich durch einen Arbeitsauftrag gestört wird, empfindet mitunter genauso wie jemand, der für die Erledigung seiner Arbeit einen 36-Stunden-Tag bräuchte: totaler Stress.

Da wundert die jüngste Studie nicht, dass 39 Prozent der Österreicher im Arbeitsleben Stress verspüren, jeder Vierte gar sich Burnout-gefährdet sieht. Überraschender ist schon, dass ebenfalls jeder Vierte durch Freizeit und Privatleben gestresst ist. (Nur der Privat-Burnout ist eher selten, vermutlich, weil da die Krankenkasse bockt).

Bestes Mittel gegen den Stress soll ja die gute Einteilung sein, und jetzt kommen wir zum Punkt: Keine Zeit ist stressiger als die Auf-einen-Punsch/Wir-müssen-uns-noch-treffen/Welche-Krawattenfarbe-für-den-Opa-, also die ... – richtig: Weihnachtszeit. Daher die obligate Vorwarnung, auch wenn uns allen grad nach Frühling ist: Heute in zehn Monaten ist Weihnachten. Nur so. Man kann nie früh genug beginnen, Stress zu vermeiden.