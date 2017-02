"Haben Sie nichts Besseres zu tun, als alle paar Monate am 24. darauf hinzuweisen, dass in soundso vielen Monaten Weihnachten ist?", fragt Leser G. zum gestrigen Text an dieser Stelle. Dabei sollte nur dem Befinden der Österreicher (jeder Vierte ist laut Studie privat gestresst) und der Stressfabrik Vorweihnachtszeit Rechnung getragen werden. Vorbeugend, sozusagen.

Industrie und Wirtschaft tun ja auch brav alles dazu, Stress in letzter Minute zu vermeiden: Rauchfangkehrer und Marzipanschweine werden nach Silvester ansatzlos durch Osterhasen ersetzt, Valentins- und Muttertag rechtzeitig mit Geschenkideen beworben. Wer seinen Sommerurlaub noch nicht gebucht (oder dann nicht mehr erhältliche Badehosen noch nicht gekauft hat), ist selbst schuld. Und den Lebkuchen gibt’s verlässlich ab 1. August in den Regalen.

Es soll aber auch Menschen geben, die freuen sich auf Hasen und Badespaß. Ganz ohne Stress. Und darauf, was sonst noch alles passiert, ehe heute in zehn Monaten der Heilige Abend schon wieder vorbei ist. Leider.