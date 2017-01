Der Kanzler hatte sich in enge Schale geworfen, die wohleinstudierte Rede musste von der ZiB nur noch in die Welt rapportiert werden (Kern-Instagram für Arme, sozusagen) – genau da muckte die Leitung. Für diesen GAU in den ORF-Hauptabendnachrichten können nur Hacker verantwortlich sein. Aber wer?

Vermutung 1: Die ÖVP, die dem Kanzler die Show neidet.

Vermutung 2: Russland. Putin hat Trump gemacht, jetzt will er Strache statt Kern, und Putin kriegt immer, was er will.

Vermutung 3: Der Welser Stadtchef. Er ist ein Blauer und duldet keine roten Inszenierungsbotschaften aus seiner Stadt.

Vermutung 4: Der ORF-Finanzchef. Er wollte zeigen, dass der ORF höhere Gebühren für bessere Technik braucht.

Vermutung 5: Ein Specht. Zehn Arten gibt’s in OÖ, einem gefiel das geplusterte Federkleid des Kanzlers nicht.

Allerdings ist so eine Leitung heutzutag ja kein Kabel mehr, das man anpecken kann. Vielmehr hat ein Satelliten-Uplink gebockt – was dann ja doch für Vermutung 2 spricht: der Russe. Wie immer halt.