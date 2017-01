An der künstlichen Intelligenz wird ja noch geforscht, die künstliche Neugier dagegen ist längst im Einsatz. Geweckt von Apple, Jahr für Jahr. Das Erscheinen eines neuen iPhone setzt in Fach- und anderen Medien mit stupider Verlässlichkeit wilde Spekulationen frei, was denn diesmal neu am Neuen sein würde.

Heuer hat das Raten früh begonnen (das iPhone 8 gibt’s im September). Bisher fix scheint: Es wird wieder flach sein und soll ein Glasgehäuse mit Edelstahlrahmen bekommen. Wui! Nicht gesichert sind Gerüchte, dass es gar kein Gehäuse hat. Oder dass man es im Ruhezustand (hat ein Smartphone sowas überhaupt?) zu einem Flummi formen kann. Auch die Versuche, das iPhone als Wunderbaum (Duftnote: heiße Luft) verwenden oder mit ihm Klopapier ausdrucken zu können, stecken noch in den Kinderschuhen. Dem Vernehmen nach wird man aber auch telefonieren können.

Übrigens: Eine perfekte künstliche Intelligenz würde das Reinfallen auf den Neugier-Schmäh ausschließen. Aber wie gesagt: Daran wird erst gearbeitet.