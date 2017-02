Irgendwo da draußen

Die alte, große Frage: Gibt es intelligentes Leben im Weltall?

(Interessanterweise fragt niemand, ob es intelligentes Leben auf der Erde gibt. Mögliche Antwort: Ja, gibt es, aber es versteckt sich gut.)

Die NASA sucht mit immer besseren Teleskopen nach erdähnlichen Planeten im Weltraum. Unser Planet ist ja auch schon ein wenig abgewohnt, da ist es vernünftig, sich beizeiten nach neuem Wohnraum umzuschauen. Bis jetzt habe man aber keine Außerirdische gesehen, beteuerte der NASA-Wissenschaftler Paul Hertz bei einem Besuch in Wien.

Man stelle sich vor, ein Außerirdischer besucht heute die Erde und stellt fest, das wichtigste Thema des Tages ist Trumps Haarwuchsmittel – was denkt sich der?

Wir glauben ja immer, es ist ein Indiz gegen die Existenz intelligenten Lebens, dass es sich noch nicht bei uns gemeldet hat. Vielleicht ist es ja umgekehrt: Die Tatsache, dass sie sich nicht bei uns melden, beweist, wie intelligent die Außerirdischen sind.

