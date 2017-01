Also was jetzt? Bist du Wiener, Burgenländer oder Kroate? Die burgenländischen Kroaten in Wien sehen sich immer wieder mit Fragen und Missverständnissen konfrontiert. Daher zunächst ein kurzes Erklärstück:

Ihre Migrationsgeschichte reicht genau genommen 500 Jahre zurück. Nach den Türkenkriegen laden die Grafen Erdödy und Batthyány Menschen aus Slawonien, Nordbosnien und der kroatischen Krajina ein, sich am Wiederaufbau ihrer verwüsteten, verwaisten Ländereien zu beteiligen. Diese frühen Gast-Arbeiter siedeln sich in zahlreichen Dörfern im heutigen Burgenland und in Westungarn an, auch im Marchfeld zwischen Gänserndorf und Bratislava sowie in Südmähren.

Nach dem ersten und auch nach dem zweiten Weltkrieg ist es die kollektive Armut, die deutschsprachige Burgenländer ebenso wie Burgenlandkroaten aus ihrem Dörfern vertreibt. Viele emigrieren nach Chicago, viele auch nach Wien.

Und sodann eine Einladung an alle, die gerne „valcer“ (Walzer) tanzen: Am Samstag laden die Vereinigungen der burgenländischen Kroaten in Wien wieder zu ihrem Hrvatski bal bzw. Wiener Kroatenball ein. Im Parkhotel Schönbrunn. Es ist bereits ihr siebzigster! Eröffnung: 20 Uhr. Noch gibt es Restkarten, unter 01 / 504 63 54 bzw. kontakt@kroatenball.at.