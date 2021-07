Cech & Co. im Herold

In Wien, jener Stadt, die heute wieder als Schmelztiegel Europas beschrieben wird, leben aktuell 1,75 Millionen Menschen. Einige tragen Namen, die bei der derzeit groß inszenierten europäischen Fußballmeisterschaft in Frankreich in vieler Munde sind. Hier die Aufstellung meines persönlichen Vienna Namensvetter All Star Teams, das ich dem Online-Telefonbuch vom Herold entnommen habe:

Tor: Cech ( Tschechien/1080 Wien), Eduardo ( Portugal/ 1030), Sommer ( Schweiz/297 Einträge).

Abwehr: Alba ( Spanien/1070), Gönül ( Türkei/1150), Hinteregger ( Österreich/1070), Kadlec ( Tschechien/1120), Koscielny ( Frankreich/1020) Kucher ( Ukraine/1220), Lustig (Schweden/1120), Mavraj ( Albanien/1160), Taylor (Wales/ 1030), Wawrzyniak (Polen/1040).

Mittelfeld: Brady ( Irland/1140), Davis ( Nordirland/ 1210), Draxler ( Deutschland, 1120), Henderson ( England/ 1010), Ivanov ( Russland, 1230), Kovacic ( Kroatien/1140), Nagy ( Ungarn/23 Einträge), Sahin ( Türkei/1210).

Angriff: Eder ( Italien/56 Einträge), Nemec ( Slowakei/ 1220), Nemeth ( Ungarn/1090), Nikolic ( Ungarn/1200), Popa ( Rumänien/1120), Sestak ( Slowakei/1180), Skoda ( Tschechien/1100), Ylmaz ( Türkei/1110).