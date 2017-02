Typen wie Rolf kann keiner leiden. Rolf bereitet einem Kopfweh und Ohrensausen. Rolf ist schuld, dass wir zerzauste Haare und nasse Zehen haben. Kurz: Rolf ist schuld an ungefähr allem.

Rolf heißt das Tiefdruckwetter, das uns seit einigen Tagen durch Wien begleitet. Zwar wird Rolf heute von Stefan abgelöst, aber besser wird das Wetter dadurch nicht: Denn Thomas steht schon am Atlantik bereit und wartet nur darauf, uns Regen, Wolken und Wind zu bringen. Zwar bei milden Temperaturen, aber nur bei wenig Sonne.

Dass die Tiefs heuer Männernamen tragen, haben wir übrigens der deutschen Medienöffentlichkeit zu verdanken: Denn seit 1954 vergibt das Meteorologische Institut der Freien Universität Berlin die Namen für die Hoch- und Tiefdruckgebiete. Die Hochs wurden immer nach Männern benannt, die Tiefs nach Frauen. Bis 1998. Da entfachte plötzlich eine Diskussion über Diskriminierung, weil Frauen für schlechtes Wetter verantwortlich gemacht wurden und Männer für schönes. Die FU Berlin aber fackelte nicht lang und führte den jährlichen Wechsel von weiblichen und männlichen Vornamen ein. Gut so! In Wien sollten die Männer jetzt wieder an die Frauen abgeben: Wir brauchen Sonne und Frühling. Hertha, bitte kommen!