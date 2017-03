Der Zupf und der Schlupf

Jedes Jahr im März werden wir mit einem Phänomen konfrontiert: Ausgerechnet dann, wenn der Ski-Weltcup in die entscheidenden Phase tritt, werden die Übertragungen uninteressant.

Das hängt mit dem Wetter zusammen. Wenn draußen der Frühling sein Kommen per berittenem Boten ankündigt, sinkt die Verführungskraft des alpinen Schneerutschens im Fernsehen drastisch. Es sieht auch nicht besonders schön aus, wenn die Athleten auf schmalen Bändern von „abgelaufenem“ (Thomas König) bzw. „faulem“ (Thomas Sykora) Schnee dahinschmieren.

Jetzt müssen wir uns bald verabschieden vom Zupf. Seit Hans Knauss im Dezember 2012 behauptet hat, Ted Ligety habe „den Zupf mitgenommen“, achte ich sehr genau auf Hinweise über den Verbleib des Zupfes. 2013 wurde er bei Felix Neureuther gesehen, 2015 „am Außenski von Henrik Kristoffersen“.

Jetzt gibt es einen neuen sachdienlichen Hinweis: „Der Zupf ist da!“, rief Ernst Hausleitner dieser Tage bei einem Riesentorlauf. Denn Stefanie Brunner hat „gut rübergezupft“. Und der Zupf hat jetzt außerdem einen Partner: Denn „Melanie Meillard bringt auch den Schlupf mit“.

