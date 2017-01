Der beste ORF der Welt

Die ORF-Übertragungen aus Kitzbühel sind die besten ORF-Übertragungen aus Kitzbühel der Welt. Das weiß ich, weil es in den ORF-Übertragungen aus Kitzbühel gerne gesagt wird, dass die ORF-Übertragungen aus Kitzbühel die besten ORF-Übertragungen aus Kitzbühel der Welt sind. Ich finde es ja schade, dass es noch keinen Preis für die beste ORF-Übertragung aus Kitzbühel der Welt gibt, der jedes Jahr vom ORF-Generaldirektor an den ORF-Generaldirektor vergeben wird, etwa den silbernen Zirbenzapfen oder das goldene Gamskitz-Bemmerl, aber ich glaube, dafür ist der ORF einfach zu bescheiden.

Gefragt, ob er sich nicht schrecklich über einen Fahrfehler ärgere, sagte der Skifahrer Hannes Reichelt einen Satz, der dem ganzen aufgeblasenen Kitz-Theater die Luft raus ließ: „Es ist besser, bei dir beim Interview zu stehen, als beim Hubschrauber am Seil zu hängen.“ Das sollte man sich vielleicht öfter im Leben sagen, wenn man glaubt, wegen zwei Zehntelsekunden geht die Welt unter.

