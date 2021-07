Schirmherrschaft

Es war in jenem Landstrich, der von Barbara Karlich dominiert wird, genauer gesagt, im Burgenland.

Mein sechsjähriger Sohn hatte mich in den "Familypark-Märchenpark Neusiedlersee" mitgenommen, wo man schon mit drei Jahren als Erwachsener gilt, was sich so schön auf den Eintrittspreis niederschlägt.

Wir schlenderten also neben leibhaftigen Ziegenböcken, singenden Piratenbären, Wasserrutschen und Gladiatorenschulen umher, als er mir plötzlich in das Auge sprang. Nikolaus Presnik alias Nik P.

Nun werden manche monieren, der Name wäre ihnen nicht geläufig, aber dies wird sich beim Weiterlesen lösen.

Herr Nik P. hat das "My Way" der Schlagerzunft verfasst, er gilt als Schöpfer der schmeichelnden Komposition "Ein Stern, der deinen Namen trägt".

Hunderttausende sind ganz vernarrt in dieses Lied, schunkeln selig, wenn sie es hören, atmen langsamer und blicken in den Himmel. Nik P. ist ihnen der Beethoven des Schlagers, der Monteverdi der Gassenhauer und wird von ihnen wie eine große Gottheit verehrt.

Nun raste dieser Nik. P. mit seinem Sohn in einem kleinen schwarzen Schlauchboot die Wasserrutsche herab, als sich seine Schirmkappe löste und durch die Luft wirbelte. Eine glückliche Fügung für Schadenfreudefreunde.

In diesem Falle aber hielt man sich zurück, die Würde von Nik P. blieb unangetastet und ich musste an O. W. Fischer selig denken, dem einmal auf dem Filmball das Toupet verrutschte - alle sahen es, aber niemand nahm es zur Kenntnis.