Grüne Phase

Es grünt und ich kann es beweisen. Gerade erst bat die Ja! natürlich-Chefin Martina Hörmer zu einer Garten-Pop-up-Store-Eröffnung in das Restaurant "Sneak In" in der Siebensterngasse 12, wo man kurzfristig Bio-Jungpflanzen erwerben kann. Sie referierte auch über Steckrüben.

Weiters feiert der bekannte Gärtner Anton Starkl bald seinen 60. Geburtstag, der berühmte profil-Chefredakteur Herbert Lackner bekam zu seiner Teilpensionierung einen gediegenen Rasentraktor geschenkt und immer mehr Prominente bekennen sich zur Unkrautentfernung.

Längst hat das Garteln mit Joggen, Pingpong und Golfen gleichgezogen.

So hat man seitens von "Mein schöner Garten" die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gefragt, ob sie denn über einen grünen Daumen verfüge und sie hat postwendend mit "Einen grünen Daumen?" geantwortet.

Nach einer Erklärung, wofür der grüne Daumen steht ("Das sagt man, wenn jemand Talent hat, Pflanzen zu ziehen"), bohrten die Kollegen nach und wollten wissen, ob sich Frau Merkel in ihrem Ferienhaus gerne gärtnerisch betätige und sie antwortete wahrheitsgemäß: "Von Zeit zu Zeit".

Im Vorsommer häufen sich die Berichte über berühmte Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber und die Verkaufszahlen der ultimativen Gartenglückbibel "Lady Chatterley's Lover" schnellen in die Höhe.

Berühmt, C-Promi oder unbekannt, im Garten sind alle Menschen gleich: Sie beherrschen die Natur einzig dadurch, dass sie ihr gehorchen.