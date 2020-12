"Anstoß": Konzept Sperrstunde

"Sperrstund is'", das können die Österreicher schon zum zweiten Mal im Jahr 2020 singen. Auch Sport und Kultur wurden im März zugedreht, haben aber Hygienekonzepte entwickelt, um in eingeschränkter Form wieder ein bisschen in Betrieb zu kommen. Nachweisbare Corona-Cluster gab es in beiden Bereichen keine.

Welches Konzept hat die Politik in dieser Zeit erarbeitet? Kein neues, denn es is’ wieder Sperrstund. Zwei Wochen light, zwei und noch fünf weitere Wochen hard. Und Sport und Kultur sind wie selbstverständlich wieder zu. Konzepte hin, Konzepte her.