Aber auch da gibt es die Kehrseite der Medaille. Wir befinden uns in der spannendsten Innovationsphase seit der industriellen Revolution. Der Klimaschutz ist nicht nur „Schaden“ für die Wirtschaft, sondern schafft auch neue Geschäftsfelder und weltweit Millionen Arbeitsplätze. Finanzielle Anreize, wie der mit Hunderten Milliarden ausgestattete „Green Deal Industrial Plan“ der EU, werden den Übergang zur klimaneutralen Industrie ankurbeln und Firmen in grüne Technologien investieren lassen. Die Netto-Null-Verpflichtungen sind ein Wirtschaftstreiber – auch so muss man die Transformation sehen.

