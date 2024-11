Stell dir vor, es ist UN-Klimakonferenz, mit Delegierten und Tausenden Teilnehmern aus aller Welt, und niemand schaut, hört oder fährt hin. In der aserischen Hauptstadt Baku geht morgen Abend der zwölftägige Gipfel zu Ende, und so, wie es am Abend davor aussieht, sind es bestenfalls winzige Schritte, die dort gesetzt werden.

Das hat natürlich Gründe. Vor allem, weil jetzt gesagt wird: Die Klimaschutzpolitik der EU, der „Green Deal“, ist überschießend und dafür verantwortlich, dass die europäische Industrie so massiv schwächelt. Jetzt wäre Pragmatismus gefragt, sagt auch der ÖVP-Delegationschef im EU-Parlament, der sich erfreut zeigt, dass seine Fraktion zusammen mit den drei Rechts- bis Rechtsaußen-Faktionen von FPÖ, AfD, PiS und Le Pen den Green Deal mit der neuen Mehrheit im EU-Parlament scheibchenweise löschen will und wird. Das Verbrennerverbot für Neuwagen ab 2035 wird zurückgenommen werden, genauso wie die ohnehin schwachen Regeln für die Renaturierung und andere Teile des Green Deal.