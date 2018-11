JETZT geht’s um die nächsten 100 Jahre

„Es ist ein gutes Land“, hieß es schon bei Grillparzer. Deshalb haben wir Tränen in den Augen, wenn die ersten Takte zum „Donauwalzer“ erklingen. Gleichzeitig zählt übertriebener Patriotismus, ja Chauvinismus zu unseren schrecklichsten Eigenschaften. Wahrscheinlich, weil wir geografisch nur noch ein Zwerg sind.

Der KURIER widmet diese Zeitung und seine Online-Storys dem 100. Geburtstag der Republik, der am Montag gefeiert wird. Natürlich in der Staatsoper, wie es sich für ein stets zurückschauendes Land gehört.

Ebenso wichtig wie Geschichtsstunden und eine Bestandsaufnahme ist aber der Blick nach vorne. Wo werden wir, also nicht wir persönlich, in 100 Jahren stehen? Was wird aus diesem Land geworden sein?

Die Zukunft beginnt jetzt, sogar großgeschrieben JETZT, weil wir in der sich schneller drehenden Welt keine Zeit verlieren dürfen. Unsere Rolle als Vermittler zwischen Ost und West gibt es nicht mehr. Unsere Position im Zentrum Europas hilft uns auch nix, weil Europa nicht mehr das Zentrum sein wird. Das Match um die Zukunft spielt sich zwischen China und den USA ab, dazwischen ist der Pazifik und nicht Österreich.

Aber wo liegen dann unsere Chancen gegen Milliarden leistungsorientierte Asiaten? In der Bildung. In der Kreativität. In der Innovation. Wir müssen mehr wissen. Wir müssen auf Qualität setzen. Auf Spezialisierung. Als Feinkostladen haben wir Top-Möglichkeiten. Und als Feinmechanikladen. Als eines der reichsten Länder wären wir dafür gut gerüstet. Machen wir aus dem so österreichischen Konjunktiv eine Realität.gert.korentschnig