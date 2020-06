Jeder gegen jeden im Welttennis. Leider

Ob viel von der Innovationskraft übrig bleiben wird, darf bezweifelt werden. Denn hinter den Kulissen rumort es im Welttennis. Die Topstars sind dabei nicht frei von Schuld. Während die Veranstalter der US Open gerade mühevoll Pläne erarbeiten, um ihr Turnier ab 31. August unter Einhaltung aller Gesundheitsauflagen über die Bühne gehen lassen zu können, liegen einander Djokovic und Kollegen beim Charity-Fußballspiel in den Armen. An eine Teilnahme in New York denkt der Serbe, wie auch Rafael Nadal, derzeit nicht. Jeder gegen jeden – das scheint das Gebot der Stunde. Leider muss man in dem Fall sagen.