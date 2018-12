Jammern auf hohem Niveau

Nein, es ist nicht zu leugnen, dass es auch bei uns viele Menschen gibt, die ohne eigene Schuld in die Armut schlittern. Und manche Reformdetails kann man durchaus kritisieren. Aber im internationalen Vergleich lebt es sich in kaum einem anderen Land komfortabler.

Was uns (und die Regierung) schon beunruhigen müsste – wofür aber leider niemand demonstriert: Leben wir nicht in einer recht saturierten Gesellschaft, in der viele Menschen Leistung für überbewertet halten? Wird der Anteil, den der Staat für Pensionsleistungen zu zahlen hat, nicht langsam zu groß? Haben wir genügend qualifizierte Zuwanderung? Wie verhindern wir weitere Zersiedelung (ein ökologisch viel wichtigeres Thema als das Plastiksackerl)? Wie bereiten wir uns klug auf die Folgen des – kaum zu verhindernden – Klimawandels vor? Wie kann Wien trotz hohen Bevölkerungswachstums einer der lebenswertesten Orte bleiben? Und wie vertreibt man den Grant aus der Stadt? Laut dem „ Expat City Ranking“ (Bewertung durch hier lebende Mitarbeiter ausländischer Firmen) zählt Wien zu den unfreundlichsten Städten der Welt: Rang 65 von 72. Schenken wir einander zumindest in der Vorweihnachtszeit ein freundliches Lächeln. Nebst einem realistischen Blick natürlich.