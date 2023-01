Jacinda Ardern: In der Schwäche stark

Jetzt sagen sie: Sie geht ja nur, weil sie die Wahl im Herbst ohnehin verloren hätte. Sie drückt sich.

Das mag stimmen. Aber der Punkt ist: Genau daraus macht Jacinda Ardern kein Hehl. Neuseelands Premierministerin hatte den Mut einzugestehen, dass sie diese Wahlschlacht nicht mehr stemmen will – weil sie nicht mehr kann.

Aus der Schwäche eine Stärke machen, das konnte sie wohl am besten. Damit hat sie das Politikerinnenbild des 21. Jahrhunderts nachhaltig verändert: Bisher sollten Frauen in der Politik am besten kühl, emotionslos und unangreifbar sein, siehe Margaret Thatcher und Angela Merkel. Ardern hat den Spieß umgedreht und daraus ein cooles Image gebastelt: Sie war nicht nur Mutter der Nation, sondern auch echte Frau und Mutter – sie war mitsamt Baby in der UN-Vollversammlung und ließ sich bei einer Livestream-Rede von ihrer damals Dreijährigen anmeckern.