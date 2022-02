In welcher Welt leben wir?

Für die meisten Menschen, die in diesem Land geboren sind, war Krieg in Europa etwas, mit dem ihre Eltern- oder Großeltern-Generation konfrontiert war. Der Super-GAU auf dem Konflikt-Barometer. Irgendetwas Historisches aus dem Geschichtsbuch. Weit weg und höchst unwahrscheinlich.

Dann kam der Jugoslawienkrieg, es gab kurzfristig Panik an unseren Grenzen und viele, die flüchten mussten. Seither hat wohl kaum jemand mehr mit einem Krieg in Europa gerechnet, schon gar nicht mit einem großen russischen Angriffskrieg. Der Krieg der Zukunft sei der Cyberkrieg, hieß es stets. Auch wenn der noch so ungreifbar ist – immer noch besser als ein atomarer Konflikt, der in der Zeit des Kalten Krieges als Schreckensszenario mit Graffiti auf Wände gesprayt wurde.