Im Land der Nörgler und Hätti-Waris

Eine andere Bestleistung hat er auch damit aufgestellt, dass er (nach Paris) nun schon am zweiten Ort im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers steht. Unabhängig davon, wie das Tennismatch gegen Novak Djokovic ausgeht: Thiem zählt endgültig zu den Allzeit-Größen des österreichischen Sports. Und der Name Wunder-Thiem ist keine kindische Wortspielerei, sondern zeigt auch Parallelen mit dem Wunderteam, das als Schmieranski-Team begonnen hatte (also mit einer von Journalisten geforderten Aufstellung) und dem ebenfalls kaum jemand solchen Erfolg zugetraut hatte.

Auch der Autor dieser Zeilen ist, in typischer Negativ-Manier, daneben gelegen: Ich war KURIER-Berichterstatter beim bisher einzigen Grand-Slam-Turnier-Sieg eines Österreichers, von Thomas Muster 1995 in Paris – und der festen Überzeugung, dass kein anderer Österreicher in den folgenden Jahrzehnten ähnliche Sphären erreichen werde. Wie schön, wenn man sich täuscht.