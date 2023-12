Unvorhersehbar

Diese Unsicherheit macht das Leben zum Leben, sage nicht ich, sondern die Philosophie. Ohne Unsicherheit hätten wir nämlich auch keine Möglichkeit, das Leben zu gestalten. Wäre alles vorgegeben und berechenbar, wüssten wir genau, was wann wie passiert, wäre das Leben unerträglich. Dann gäbe es keine Wünsche und auch keine Hoffnung mehr, denn alles wäre ja ohnehin vorgeben und fix am Plan. Wir wären wie Maschinen, die nur noch diesen Lebensplan abspulen. Weil wir aber lebendige Wesen sind, sind wir auf die Unsicherheit und Überraschungen gewissermaßen angewiesen – sie machen uns erst vital und lebensfroh. Und geben uns einen Handlungsspielraum, den wir jeden Tag nützen können.

Vielleicht sollte man also den Unsicherheitsfaktor, den die Zukunft bringt, nicht zu hoch hängen. Weil Befürchtungen sich auch zerschlagen können, weil Erwartetes oft nicht eintritt, weil „Prognosen schwierig sind, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen“. Seien wir also positiv, hoffnungsfroh und zuversichtlich, was das nächste Jahr angeht. Wir können es gestalten, so gut es eben geht.