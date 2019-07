Hoffentlich sind wir die Geister bald los

Eigentlich könnten wir das Thema Brexit längst hinter uns haben. Denn ursprünglich war der Austritt der Briten aus der EU für den 29. März geplant. Aber dann wurde die Frist von der übrigen EU bis zum 31. Oktober verlängert. Weil es durch die chaotischen Zustände in der britischen Innenpolitik sonst zu einem harten Brexit gekommen wäre. Das aber war Juncker, Merkel und Co. zu heiß. In den EU-Regierungskanzleien hofft man ja seit Jahren auf die Vernunft der Briten. Das Ergebnis dieser Hoffnung ist seit Kurzem Boris Johnson. Der Irrwicht der britischen Politik spielt jetzt mal den harten Mann und verkündet aller Welt, dass er ohne Vertrag austreten werde. Viele Briten finden das cool.