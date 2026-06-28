Frostbeulen mögen’s heiß

Das Thermostat im Wohnzimmer zeigt 29,7 Grad an. Sehr zum Leidwesen eines jeden Besuchers, der sich dieser Tage in meine vier Wände wagt. Mir wird geraten, die Jalousien tagsüber zu schließen, nachts stoßzulüften und so ein paar Grad einzusparen. Doch nichts da – wenn es nach mir geht, können es noch ein paar Grad mehr sein. Die Hitze? Stört mich nicht. Im Gegenteil.

Ab 35 Grad Celsius fängt der Spaß für Frostbeulen wie mich erst an, die Lebensenergie potenziert sich. Endlich lässt sich ohne Sommerdaune in der Tasche vor die Türe gehen. Ein Abendessen im Schanigarten genießen, ohne dass sich die Gänsehaut über den Oberarm schlängelt. Morgens unter die Dusche steigen, ohne einen kalten Luftzug auf der nassen Haut zu spüren. Während sich andere in der Mittagshitze im Dunkeln verschanzen, bereite ich die Gartenliege mitsamt Lektüre vor und lasse ich mir die Sonne aufs Haupt knallen. Sonnenschutz (50er-Faktor, bitteschön) ist allerdings Pflicht bei dieser Lebensweise, genauso wie ausreichend Wasser (und nein, das Soda im Spritzer zählt nicht).