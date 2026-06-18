VKI-Test: Diese Sonnencremen für Kinder schützen am besten

Gerade für Kinderhaut ist guter Sonnenschutz unverzichtbar. Deshalb hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) gemeinsam mit der Stiftung Warentest 22 aktuell erhältliche Produkte mit Lichtschutzfaktor 50 bzw. 50+ untersucht.

Bei fünf Sonnencremen ergab die Laboruntersuchung einen niedrigeren Lichtschutzfaktor als vom Hersteller ausgelobt. Immerhin 13 Produkte erhielten jedoch die Bewertung „gut“ und sind hinsichtlich des UV-Schutzes empfehlenswert.

Umweltkritische Stoffe bleiben hingegen bei den meisten Sonnencremen problematisch. Alle ausführlichen Details zum Test gibt es hier und ab dem 25.06.in der Zeitschrift KONSUMENT.

UV-Schutz: Bei fünf Produkten Abweichungen

Die wichtigste Aufgabe eines Sonnenschutzmittels ist es, die Haut vor UVA- und UVB-Strahlung und damit vor vorzeitiger Hautalterung und der Entstehung von Hautkrebs zu schützen. Fünf der 22 getesteten Produkte hielten den ausgelobten UV-Schutz im Rahmen der Untersuchung jedoch nicht ein.

Der Preis ist dabei kein Indikator: Betroffen waren sowohl günstige als auch ein sehr hochpreisiges Produkt. Bei den folgenden Sonnenschutzmitteln ergab die durchgeführte Laboruntersuchung einen Lichtschutzfaktor, der unter dem vom Hersteller angegebenen Wert lag: Bi Kids (Sonnenmilch Ultra Sensitive Seebastian), Eco Cosmetics (Baby & Kids Sonnencreme), Lavozon (Kids Med Sonnenmilch), Mabyen (Baby & Kids Sonnencreme) und Today Sun (Kids Sonnenspray Sensitiv).

Am meisten überraschte das Produkt von Bipa (Bi Kids). Es fiel als einziges sowohl beim Sonnenschutzfaktor (UVB) als auch beim UVA-Schutz durch. Bipa verwies in einer Stellungnahme auf eine alternative Testmethode, gemäß der das Produkt beide Schutzfaktoren einhalte.

Erfreulich: 13 Produkte erhielten eine „gute“ Bewertung, darunter sowohl Eigenmarken als auch Markenprodukte – in einer Preisspanne von 2,80 Euro bis 37,27 Euro pro 100 ml.